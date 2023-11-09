ЦПВС предупредило о подготовке боевиками ударов по объектам САР и РФ

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Эль-Баб ведет подготовку к атакам с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивной системы залпового огня (РСЗО) по гражданской инфраструктуре, точкам дислокации военных САР и РФ, а также к удару по аэродромам в Алеппо.