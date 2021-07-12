Катя Осадчая показала огромный живот в полупрозрачном сарафане: “Будет девочка”

Украинская телеведущая Катя Осадчая долгое время скрывала свое интересное положение. Она прятала округлившийся формы за свободными платьями и пиджаками и рассекретила беременность только тогда, когда скрывать живот от поклонников стало не возможно.
Украинская телеведущая Катя Осадчая долгое время скрывала свое интересное положение. Она прятала округлившийся формы за свободными платьями и пиджаками и рассекретила беременность только тогда, когда скрывать живот от поклонников стало не возможно.
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