Odnaminyta

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Катя Осадчая показала огромный живот в полупрозрачном сарафане: “Будет девочка”

Катя Осадчая показала огромный живот в полупрозрачном сарафане: “Будет девочка”

Украинская телеведущая Катя Осадчая долгое время скрывала свое интересное положение. Она прятала округлившийся формы за свободными платьями и пиджаками и рассекретила беременность только тогда, когда скрывать живот от поклонников стало не возможно.

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