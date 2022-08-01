Блинкен рассказал, при каких условиях США применят ядерное оружие

США рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.