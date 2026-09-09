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Царьград

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Медик Умнов раскрыл, какие молочные продукты опасно употреблять

Медик Умнов раскрыл, какие молочные продукты опасно употреблять

Александр Умнов, преподаватель Государственного университета просвещения, предупредил об опасности просроченных творожных десертов.

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