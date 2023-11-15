ХАМАС : ответственность за штурм больницы "Аш-Шифа" лежит на Израиле и Байдене

Движение ХАМАС возложило всю ответственность за последствия штурма самой крупной в секторе Газа больницы "Аш-Шифа" на руководство Израиля, президента США Джо Байдена и его администрацию, сообщает панарабский телеканал "Аль-Джазира".
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