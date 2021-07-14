Заключенный свердловчанин продавал педофилам снимки детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении зэка по статье «развратные действия». Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, мужчина продавал порнографию за деньги в интернете с фейковой страницы в социальных сетях.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении зэка по статье «развратные действия». Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, мужчина продавал порнографию за деньги в интернете с фейковой страницы в социальных сетях.
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