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Заключенный свердловчанин продавал педофилам снимки детей

Заключенный свердловчанин продавал педофилам снимки детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении зэка по статье «развратные действия». Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, мужчина продавал порнографию за деньги в интернете с фейковой страницы в социальных сетях.

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