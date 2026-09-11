Big Bang's Kaley Cuoco Says Making Stuart Fails To Save The Universe Episode 8 Was Like 'Shooting A Transformers Film' — Watch Interview

Cuoco speaks exclusively to TVLine about returning as Penny in Episode 8 of Big Bang Theory spin-off Stuart Fails to Save the Universe - watch video interview.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым