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Big Bang's Kaley Cuoco Says Making Stuart Fails To Save The Universe Episode 8 Was Like 'Shooting A Transformers Film' — Watch Interview

Big Bang's Kaley Cuoco Says Making Stuart Fails To Save The Universe Episode 8 Was Like 'Shooting A Transformers Film' — Watch Interview

Cuoco speaks exclusively to TVLine about returning as Penny in Episode 8 of Big Bang Theory spin-off Stuart Fails to Save the Universe - watch video interview.

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