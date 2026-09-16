БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Чардаш на руинах: Мадьяр гробит венгерскую промышленность ускоренными темпами

Чардаш на руинах: Мадьяр гробит венгерскую промышленность ускоренными темпами

В Будапеште решили проверить, сколько стоит избавление от «диктата Москвы» Константин Ольшанский На фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Фото: AP/TASS) Политическая верхушка в Будапеште во главе с новоиспеченным премьер-министром Петером Мадьяром продемонстрировала образец беспринципности, лицемерия и трусости.

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