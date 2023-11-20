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Китай

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Видение Си Цзиньпина относительно будущего развития АТЭС

Сан-Франциско, 17 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу призвал лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ содействовать инновационному, открытому, зеленому и инклюзивному развитию.

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