Видение Си Цзиньпина относительно будущего развития АТЭС

Сан-Франциско, 17 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу призвал лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ содействовать инновационному, открытому, зеленому и инклюзивному развитию.
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