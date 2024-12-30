Минский суд вынес приговор стендап-комику Славе Комиссаренко заочно

Минский городской суд объявил заочный приговор известному стендап-комику Вячеславу Комиссаренко. Суд признал виновным стендап-комика Славу Комиссаренко по нескольким обвинениям, включая оскорбление и клевету в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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