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Минский суд вынес приговор стендап-комику Славе Комиссаренко заочно

Минский суд вынес приговор стендап-комику Славе Комиссаренко заочно

Минский городской суд объявил заочный приговор известному стендап-комику Вячеславу Комиссаренко. Суд признал виновным стендап-комика Славу Комиссаренко по нескольким обвинениям, включая оскорбление и клевету в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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