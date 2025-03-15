Мусорные свалки обнаружат беспилотники

Российскому экологическому оператору вменят в обязанность предотвращать вредное воздействие твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, наладить переработку мусора для получения новой продукции и энергии, мониторить работу региональных операторов и состояние полигонов, в том числе с помощью беспилотников, и обеспечивать бесперебойный вывоз отходов, если местные регоператоры обанкротятся.