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Парламентская газета

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Мусорные свалки обнаружат беспилотники

Мусорные свалки обнаружат беспилотники

Российскому экологическому оператору вменят в обязанность предотвращать вредное воздействие твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, наладить переработку мусора для получения новой продукции и энергии, мониторить работу региональных операторов и состояние полигонов, в том числе с помощью беспилотников, и обеспечивать бесперебойный вывоз отходов, если местные регоператоры обанкротятся.

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