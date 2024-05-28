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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Никита Михалков в эфире назвал фамилию провокатора выступающего против Путина. Причем здесь «Единая Россия» и философ Иван Ильин

Известный режиссер Никита Михалков в своем последнем выпуске авторской передачи «Бесогон» высказал мысль, что в настоящее время внутри России против президента России Владимира Путина происходит скрытое выступление провокаторов и даже назвал одну конкретную фамилию.

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