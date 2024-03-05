Британия заплатит большую сумму тому, кто согласится работать на этом острове

Одна из самых отдаленных семейных клиник Великобритании, обслуживающая Гебридские острова Уист и Бенбекула, предлагает зарплату в 150 000 фунтов стерлингов в год, чтобы привлечь новых врачей, желающих жить и работать там, сообщает BBC.