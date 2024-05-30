Театр абсурда
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Театр абсурда

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Громкий скандал в Воронеже, где перед сдачей ЕГЭ школьниц заставили снимать лифчики уже докатился до Госдумы

Громкий скандал в Воронеже, где перед сдачей ЕГЭ школьниц заставили снимать лифчики уже докатился до Госдумы

Интересная жизнь с Vera Star Казалось что дно уже пробито, но снизу опять постучались.

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Комментарии
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Александр
На себя давно смотрела?
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12 час.
Александр
Министр тут каким местом?
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12 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
При том,что Мишустин правит правительством и назначает Министров,а Путин с ним соглашается,вот к ним все вопросы по руководству страной,пока что они не совсем в теме.И это удручает!что сегодня происходит в нашей системе образования. Ни для кого не секрет, что ЕГЭ это откровенное издевательство. Мало того, что это самая настоящая пытка для школьников, которые испытывают колоссальный стресс при сдаче экзамена, так ещё и родители вынуждены выгребать последние деньги из семьи на репетиторов. И вот теперь докатились до того, что школьников начали прилюдно раздевать.
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12 час.

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