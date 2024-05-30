Громкий скандал в Воронеже, где перед сдачей ЕГЭ школьниц заставили снимать лифчики уже докатился до Госдумы

ЕА

Евгений Алексеенко

При том,что Мишустин правит правительством и назначает Министров,а Путин с ним соглашается,вот к ним все вопросы по руководству страной,пока что они не совсем в теме.И это удручает!что сегодня происходит в нашей системе образования. Ни для кого не секрет, что ЕГЭ это откровенное издевательство. Мало того, что это самая настоящая пытка для школьников, которые испытывают колоссальный стресс при сдаче экзамена, так ещё и родители вынуждены выгребать последние деньги из семьи на репетиторов. И вот теперь докатились до того, что школьников начали прилюдно раздевать.