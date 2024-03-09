На Спартакиаде в Сочи произошел массовый завал российских лыжниц: 17 спортсменок госпитализированы

После массового столкновения были госпитализированы 17 спортсменок. В Сочи во время масс-старта на 10 км на Спартакиаде произошел массовый завал лыжниц на дистанции, в результате чего пострадали около трети принимавших участие в заезде спортсменок.
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