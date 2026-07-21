ВСУ от отчаяния разбомбили два терминала «Вайлдберриз». И украинские мигранты во главе с Царевым и Подолякой тут же разместили образцы исковых заявлений против «Валберрис».
Россия, «Вайлдберриз» — любовь!
Комментарии
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Людмила Фирстова
Катерина, никто Вас не пинал, я Вам сделала замечание на комментарий в очень грубой и оскорбительной форме. Что же Вы подчистили ленту комментариев?
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4 н.
Катерина
Комментарии мои. Что хочу, то с ними и делаю. Тот коммент, к которому Симаков прикопался, я оставила. Он относится к теме. Я, всего лишь, привела пример, что рядом с нами находятся люди, которые не поддержали СВО. А Симаков начал стебаться над моим братом. И понеслась душа по кочкам... А комменты я убрала те, которые к теме отношения не имеют.
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4 н.
Александр Симаков
Я извиняюсь, что встреваю в ваш с Людмилой обмен любезностями, но хотел бы уточнить - я начал стебаться не над Вашим братом, а над Вашим комментарием.
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4 н.
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