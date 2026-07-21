Россия, «Вайлдберриз» — любовь!

Катерина, никто Вас не пинал, я Вам сделала замечание на комментарий в очень грубой и оскорбительной форме. Что же Вы подчистили ленту комментариев?

Катерина

Комментарии мои. Что хочу, то с ними и делаю. Тот коммент, к которому Симаков прикопался, я оставила. Он относится к теме. Я, всего лишь, привела пример, что рядом с нами находятся люди, которые не поддержали СВО. А Симаков начал стебаться над моим братом. И понеслась душа по кочкам... А комменты я убрала те, которые к теме отношения не имеют.