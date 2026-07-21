Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия, «Вайлдберриз» — любовь!

Россия, «Вайлдберриз» — любовь!

ВСУ от отчаяния разбомбили два терминала «Вайлдберриз». И украинские мигранты во главе с Царевым и Подолякой тут же разместили образцы исковых заявлений против «Валберрис».

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Катерина, никто Вас не пинал, я Вам сделала замечание на комментарий в очень грубой и оскорбительной форме. Что же Вы подчистили ленту комментариев?
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4 н.
Катерина
Комментарии  мои.  Что  хочу,  то  с  ними и делаю.  Тот   коммент,  к  которому  Симаков  прикопался,  я  оставила.  Он  относится  к  теме.  Я,  всего  лишь,  привела  пример,  что  рядом  с  нами находятся  люди,  которые  не  поддержали  СВО.  А  Симаков  начал  стебаться над  моим  братом. И  понеслась  душа  по  кочкам... А  комменты я  убрала  те,  которые к  теме  отношения  не  имеют.
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4 н.
Александр Симаков
Я извиняюсь, что встреваю в ваш с Людмилой обмен любезностями, но хотел бы уточнить - я начал стебаться не над Вашим братом, а над Вашим комментарием.
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4 н.