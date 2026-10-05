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Газета.ру

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Историк Хейфец: Флавиу Болсонару не будет портить отношения с РФ

Историк Хейфец: Флавиу Болсонару не будет портить отношения с РФ

Кандидат в президенты Бразилии от правой Либеральной партии сенатор Флавиу Болсонару в случае прихода к власти вряд ли будет делать «резкие движения» во внешней политике – выходить из БРИКС и портить отношения с Россией.

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