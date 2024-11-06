В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции провели беседу с будущими водителями по безопасности дорожного движения, а также по профилактике мошенничества

Сотрудники полиции рассказали об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, а также рассказали и о том, к каким последствиям может привести несоблюдение дорожных законов, приводя примеры.
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