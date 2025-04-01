Юрист рассказал об изменениях в работе детских лагерей с апреля

В России с 1 апреля детские лагеря начнут работу по утверждённой федеральной воспитательной программе, напомнил в беседе с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс.
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