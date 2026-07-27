Важно правильно читать прогнозы магнитных бурь, чтобы не паниковать

Магнитные бури снова стали одной из самых обсуждаемых тем в новостных лентах. Практически каждый всплеск солнечной активности сопровождается тревожными заголовками о «мощных ударах по Земле», «сильнейших бурях» и возможных последствиях для здоровья человека.
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