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Важно правильно читать прогнозы магнитных бурь, чтобы не паниковать

Важно правильно читать прогнозы магнитных бурь, чтобы не паниковать

Магнитные бури снова стали одной из самых обсуждаемых тем в новостных лентах. Практически каждый всплеск солнечной активности сопровождается тревожными заголовками о «мощных ударах по Земле», «сильнейших бурях» и возможных последствиях для здоровья человека.

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