В Татарстане после заморозков потеплеет до +20 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Сегодня, 12 октября, в Татарстане сохранится установившаяся прежде теплая погода, температурный фон еще немного повысится.
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