ВСУ пытаются бороться с «Геранями» с помощью зенитного комплекса STASH

В сети появились кадры, на которых, как утверждают в ВСУ, находящийся на вооружении 208-й зенитно-ракетной бригады ЗРК, развёрнутый на грузовике, пытается перехватить российский беспилотник «Герань» с помощью ракет Hellfire.
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