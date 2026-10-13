Лукашенко: Беларусь должна быть готова к самому негативному сценарию

Александр Лукашенко 13 октября на совещании в Минске по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск потребовал проводить такие мероприятия внезапно и точечно, а также заявил о необходимости быть готовыми к самому негативному сценарию развития событий.