Лукашенко: Беларусь должна быть готова к самому негативному сценарию

Александр Лукашенко 13 октября на совещании в Минске по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск потребовал проводить такие мероприятия внезапно и точечно, а также заявил о необходимости быть готовыми к самому негативному сценарию развития событий.
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