Елена Маркосян: Трагедия в Москве. Скорбим

Запад кричит, что Украина не при чем, потому что не её почерк и так не действует. Действительно? Вчера в Белгороде обстреляли четыре медучреждения, включая родильное отделение больницы… Смотрю на фотки пойманых сволочей и понимаю — эти, так называемые, «стрельцы игила», точно воевали.