Украинский паралимпиец оскорбил чемпиона Паралимпиады из России

Украинец и бронзовый медалист по прыжкам в длину на Паралимпиаде в Париже Александр Литвиненко в ходе интервью после соревнований оскорбил российского спортсмена Евгения Торсунова, который завоевал золото.
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