Россия осуждает М23 и требует вывода сил из Демократической Республики Конго

Россия, через постоянного представителя при ООН Василия Небензю, осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призвала к немедленному выводу бойцов с захваченных территорий из-за угрозы гуманитарной катастрофы в Северном Киву.
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