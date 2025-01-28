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Россия осуждает М23 и требует вывода сил из Демократической Республики Конго

Россия осуждает М23 и требует вывода сил из Демократической Республики Конго

Россия, через постоянного представителя при ООН Василия Небензю, осудила действия группировки М23 в Демократической Республике Конго и призвала к немедленному выводу бойцов с захваченных территорий из-за угрозы гуманитарной катастрофы в Северном Киву.

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