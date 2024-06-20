«Чтобы у пациента было время ждать»: специалист-онколог — о методиках иммунотерапии рака

Иммунная система человека не видит злокачественные образования в организме, поскольку их белки очень похожи на нормальные, а кроме того, раковые клетки способны отключать иммунный ответ при помощи специальных молекул.
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