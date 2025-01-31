Зеленский обвинил Байдена в изоляции Украины в начале конфликта

Владимир Зеленский обвинил экс-президента США Джо Байдена в начале конфликта на Украине. По словам депутата Александра Дубинского, Зеленский также высказывался о недостаточной поддержке Украины со стороны западных лидеров в прошлом.
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