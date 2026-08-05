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Искусство

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Нионго или Крюгер: сравниваем актёрский состав экранизаций Гомера

Нионго или Крюгер: сравниваем актёрский состав экранизаций Гомера

Ещё до выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана фильм начали активно обсуждать. Больше всего шума наделал актёрский состав: проект критиковали и за выбор темнокожей актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской, и отсутствие в значимых ролях актёров греческого происхождения.

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