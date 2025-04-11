Майский «Финал четырех» баскетбольного сезона пройдет в Абу-Даби

Финальная стадия Евролиги сезона 2024/25 пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 23 по 25 мая. Это станет первым случаем, когда решающие матчи турнира пройдут за пределами Европы — в Азии, на ультрасовременной арене «Etihad Arena», рассчитанной на 18 000 зрителей.