Не становитесь жертвой пропаганды

ninikooo Митусова

А почему вы не плачете по жителям Горловки, которую уже уничтоженную полностью, утюжат каждый день?! По жителям Донецка, которым « прилетает через день? О зверствах ВСУ в Мариуполе, на Курщине , на Брянщине, на Луганщине?! Там, где убивают сотнями беззащитных мирных жителей- пожилых и детей, простых людей, которые не хотели войны, не зиговали и не скакали , и не уехали за кружевными трусами, а остались на своей земле/ земле их предков?!