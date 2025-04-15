Когда вчера некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, начали размазывать сопли и делать плак-плак по якобы погибшему в Сумах украинскому мирняку, я сразу же сказала, что хныкать и выражать укропам соболезнования могут только беглые хохлы (ну, все эти пихвы, подляки, члененки, псарёвы и пр.
Не становитесь жертвой пропаганды
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
А почему вы не плачете по жителям Горловки, которую уже уничтоженную полностью, утюжат каждый день?! По жителям Донецка, которым « прилетает через день? О зверствах ВСУ в Мариуполе, на Курщине , на Брянщине, на Луганщине?! Там, где убивают сотнями беззащитных мирных жителей- пожилых и детей, простых людей, которые не хотели войны, не зиговали и не скакали , и не уехали за кружевными трусами, а остались на своей земле/ земле их предков?!
Ответить
11 час.
Дмитрий
"ну, не можем мы жалеть вражеский якобы мирняк" Мирняк который ездил в Курскую область на марадёр туры билеты у Всук покупали на них. Не можем и не будем. Мародёрство (от ср.-франц. maraud «негодяй» → фр. marauder «грабить») — военное преступление, в строгом смысле этого слова — грабёж убитых и раненых на поле сражения или в результате стихийных бедствий, в более широком смысле — хищение имущества из заброшенных во время чрезвычайной ситуации зданий или автомобилей.
Ответить
10 час.
Надежда
Сегодня эти твари своими дронами атаковали Курск, есть раненные и убитые!((😡
Ответить
3 час.
Свежие комментарии