Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Не становитесь жертвой пропаганды

Не становитесь жертвой пропаганды

Когда  вчера  некоторые товарищи, которые  нам  совсем не товарищи,  начали размазывать  сопли и    делать  плак-плак  по   якобы  погибшему в  Сумах украинскому мирняку, я   сразу   же  сказала, что   хныкать и выражать  укропам  соболезнования могут  только  беглые   хохлы (ну, все   эти   пихвы, подляки, члененки,  псарёвы и пр.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А почему вы не плачете по жителям Горловки, которую уже уничтоженную полностью, утюжат каждый день?! По жителям Донецка, которым « прилетает через день? О зверствах ВСУ в Мариуполе, на Курщине , на Брянщине, на Луганщине?! Там, где убивают сотнями беззащитных мирных жителей- пожилых и детей, простых людей, которые не хотели войны, не зиговали  и не скакали , и не уехали за кружевными трусами, а остались на своей земле/ земле их предков?!
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11 час.
Дмитрий
&quot;ну, не можем мы жалеть вражеский якобы мирняк&quot; Мирняк который ездил в Курскую область на марадёр туры билеты у Всук покупали на них. Не можем и не будем.                                                                         Мародёрство (от ср.-франц. maraud «негодяй» → фр. marauder «грабить») — военное преступление, в строгом смысле этого слова — грабёж убитых и раненых на поле сражения или в результате стихийных бедствий, в более широком смысле — хищение имущества из заброшенных во время чрезвычайной ситуации зданий или автомобилей.
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10 час.
Надежда
Сегодня эти твари своими дронами атаковали Курск, есть раненные и убитые!((😡
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3 час.
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