Бастрыкина возмутил приговор мигранту, изнасиловавшему девушку-подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возмутился решением Челябинского областного суда смягчить наказание мигранту-таксисту, изнасиловавшему 16-летнюю дочь участника спецоперации в Магнитогорске.
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