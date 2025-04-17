Эскроу в сегменте ИЖС: плюс-минус арифметика

С 1 марта 2025 года на рынке индивидуального жилищного строительства заработали счета эскроу. К сожалению, при всех положительных сторонах этого механизма его недонастроенность привела к ряду отрицательных эффектовИгроки рынка ИЖС активно готовятся к наступлению высокого сезона.