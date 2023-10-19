Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров

Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров

В Казахстане полностью ограничили экспорт в Россию 106 наименований товаров, в основном это товары военной отрасли, заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената Парламента Казахстана.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Интересно, это наши партнеры? Или западные? Может хватит делать вид, что у нас с Казахстаном дружественные отношения? Может лучше их расширять с теми странами, которые реально поддерживают Россию, с теми же КНДР, с Ираном?
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