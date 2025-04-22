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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юров расторг контракт с «Металлургом» по своей инициативе. Форвард продолжит карьеру в системе «Миннесоты», права на него в КХЛ остались у магнитогорцев

21-летний форвард решил продолжить карьеру в НХЛ.  «Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Данила Юров расторгли контракт по инициативе спортсмена: 21-летний форвард принял решение о продолжении карьеры в НХЛ, в системе команды «Миннесота», которая задрафтовала его в 2022 году (под общим 24-м номером – Спортс’‘).

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