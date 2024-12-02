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Общественный совет новоуральской полиции участвует в программе «Университет культуры»

Проект «Университет культуры», организованный при Общественном совете полиции, направлен на повышение культурного уровня, духовно-нравственное воспитание и развитие государственно-правового мировоззрения среди молодежи.

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