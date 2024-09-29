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Давыдов о дебюте Деанджело за СКА: «Живенький мальчишка. Пас на Демидова – классика советского хоккея! Мне стало ясно – приехал мастер»

Защитник СКА сделал ассистентский хет-трик в дебютном матче в Фонбет Чемпионате КХЛ – с «Северсталью» (8:5).

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