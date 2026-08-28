В Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов по отлову бездомных животных

«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четырех граждан, двое из которых жители Красноярска, еще двое – Иркутской области.
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