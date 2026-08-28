Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

В Красноярском крае перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов по отлову бездомных животных

«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четырех граждан, двое из которых жители Красноярска, еще двое – Иркутской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии