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Газета.ру

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Замглавы МИД Грушко: отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы

Замглавы МИД Грушко: отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко на полях Восточного экономического форума заявил, что решение стран Европы отказаться от российского газа негативно отразилось на их экономиках и уровне жизни населения.

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