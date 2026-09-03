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Калуга-поиск

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Цена бензина в Калужской области приблизилась к 80 рублям за литр

Цена бензина в Калужской области приблизилась к 80 рублям за литр

Бензин в Калужской области за неделю подорожал ещё на 1,6%, следует из данных Росстата. К началу сентября средняя цена литра бензина достигла 79 рублей 57 копеек.

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