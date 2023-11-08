Новое здание лесничества построили в селе Баяндай

В селе Баяндай открыли новое административное здание местного лесничества. Это быстровозводимое модульное здание построили за всего три месяца, начиная от фундамента и заканчивая готовностью к эксплуатации.
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