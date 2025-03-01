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Советник Уолтц: Зеленский совершил ошибку, устроив перепалку в Вашингтоне

Советник Уолтц: Зеленский совершил ошибку, устроив перепалку в Вашингтоне

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот совершил "огромную ошибку", устроив "перепалку" на встрече с американскими властями в Вашингтоне.

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