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Защита Треповой* обжаловала приговор по делу о теракте в Петербурге

Защита Треповой* обжаловала приговор по делу о теракте в Петербурге

Сторона защиты Дарьи Треповой*, приговоренной к наказанию в виде лишения свободы на срок в 27 лет, подала апелляцию на приговор по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, при котором скончался военный корреспондент Владлен Татарский.

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