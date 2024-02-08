Защита Треповой* обжаловала приговор по делу о теракте в Петербурге

Сторона защиты Дарьи Треповой*, приговоренной к наказанию в виде лишения свободы на срок в 27 лет, подала апелляцию на приговор по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, при котором скончался военный корреспондент Владлен Татарский.