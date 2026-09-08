МВД предупреждает о новой схеме SMS-мошенничества с электронными дневниками

МВД России сообщает о новой мошеннической схеме, связанной с вымогательством кода из SMS-сообщений под предлогом обновления или подтверждения номера телефона в электронном дневнике.
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