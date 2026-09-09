Не стерпела зависимость Гуфа и родила троих детей: личные драмы и семейное счастье Кети Топурии

Кети Топурия уже много лет остается одной из самых заметных и стильных певиц на российской сцене. Но за глянцевым образом и громкими успехами кроется вполне живая человеческая драма: болезненный развод, тяжелые отношения с Гуфом и долгое искание семейного тепла, которое артистка нашла только в браке с бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым.