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Не стерпела зависимость Гуфа и родила троих детей: личные драмы и семейное счастье Кети Топурии

Не стерпела зависимость Гуфа и родила троих детей: личные драмы и семейное счастье Кети Топурии

Кети Топурия уже много лет остается одной из самых заметных и стильных певиц на российской сцене. Но за глянцевым образом и громкими успехами кроется вполне живая человеческая драма: болезненный развод, тяжелые отношения с Гуфом и долгое искание семейного тепла, которое артистка нашла только в браке с бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым.

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