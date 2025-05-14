Андрей Веретенников провел очередное расширенное заседание Общественного совета при Уполномоченном

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андреем Веретенниковым проведено очередное расширенное заседание Общественного совета при Уполномоченном, приуроченное ко Всемирному дню охраны труда, который отмечался 28 апреля.
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