Объёмы кредитования тамбовского бизнеса снизились за год почти на 12%

В рейтинге регионов по платёжной дисциплине бизнеса Тамбовская область оказалась на 29 месте в России – доля просроченных банковских кредитов, взятых юридическими лицами, по состоянию на 1 марта этого года составила 1,8%.
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