Интригующий эффект конспирологического мышления раскрыт в новом исследовании

МН

Михаил Новиков

Я не понимаю - это неловкая попытка завуалировать мировые стратегии, или что? Взаимоотношения между соседями в домовладениях не обходятся без заговоров, а тут пытаются сказать что все в руках человека и все мировые процессы это результат случайных событий! Шнобелевская премия этим деятелям обеспечена.