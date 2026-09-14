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Пятый канал

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Лес теперь за медведями: в Улан-Удэ закрыли экотропы

Лес теперь за медведями: в Улан-Удэ закрыли экотропы

В Улан-Удэ временно закрыли организованные туристические тропы и экологические маршруты из-за участившихся выходов медведей к границам населенных пунктов.

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