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Регионы России

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Starlink запустила спутниковый интернет на рейсах Asiana Airlines

Starlink запустила спутниковый интернет на рейсах Asiana Airlines

Подключение предполагает не только переписку и просмотр сайтов, но и возможность просмотра видео в высоком разрешении, онлайн-игр и использования других требовательных к скорости интернета приложений.

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