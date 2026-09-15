Starlink запустила спутниковый интернет на рейсах Asiana Airlines

Подключение предполагает не только переписку и просмотр сайтов, но и возможность просмотра видео в высоком разрешении, онлайн-игр и использования других требовательных к скорости интернета приложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Компания «Катюша»...
- Трамп обратился к...
- IV В Госдуму внесён ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым